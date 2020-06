Trieste: Patuanelli, firmato accordo per riconversione industriale Ferriera di Servola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di programma - Dopo la chiusura dell’area a caldo avviata lo scorso mese di aprile, l’Accordo definisce un nuovo programma di interventi che ha l’obiettivo di accompagnare la riconversione industriale della Ferriera, rinnovando così quello siglato nel 2014 in occasione del passaggio del sito siderurgico al Gruppo Arvedi. A fronte del piano industriale del Gruppo Arvedi che prevede investimenti per circa 200 milioni di euro nel prossimo triennio, il Mise stanzia un contributo a fondo perduto di 55 milioni di euro destinati a un Contratto di sviluppo per la tutela ambientale, in parte cofinanziato dalla Regione. Per la messa in sicurezza dell’area e per la riconversione del sito produttivo sono quindi previsti complessivamente oltre 100 milioni di euro. L’Accordo prevede che, completata la fase di demolizione e smantellamento dell’altoforno, verrà potenziata l’attività logistica nel porto di Trieste attraverso il coinvolgimento di Icop. (segue) (Rin)