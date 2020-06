Trieste: Patuanelli, firmato accordo per riconversione industriale Ferriera di Servola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oltre 360 lavoratori dell’area a caldo della Ferriera troveranno occupazione nell’area a freddo, che passerà dagli attuali 140 a 338 addetti. Coerentemente con gli accordi sottoscritti tra azienda e sindacati, sono previste ulteriori ricollocazioni del personale nelle attività di bonifica, nonché il passaggio, su base volontaria, in altri siti del Gruppo Arvedi. Per il personale che potrebbe rimanere fuori da questo perimetro di attività è prevista la possibilità di un assorbimento nell’ambito delle attività portuali e in quelle collegate a Fincantieri. Per favorire tali percorsi, la Regione Friuli Venezia Giulia si è impegnata a sostenere un programma di formazione funzionale anche ai settori della cantieristica e della logistica. L’accordo prevede, infine, che a partire dal 1 gennaio 2021 si terranno incontri di monitoraggio in sede locale per verificare lo stato di avanzamento degli interventi programmati. (Rin)