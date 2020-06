Egitto: coronavirus, riaprono bar, ristoranti e moschee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi vi è stata in Egitto una riapertura parziale di bar e ristoranti. Nei giorni scorsi, il primo ministro, Mustafa Madbouli ha chiarito che gli esercizi pubblici dove si prepara e somministra cibo potranno riaprire al 25 per cento della capacità al massimo fino alle ore 22:00. Nella stessa dichiarazione, il premier ha annunciato la riapertura delle moschee per tutte le preghiere quotidiane: i luoghi di culto resteranno tuttavia chiusi per le preghiere collettive. Riaperte anche le palestre, mentre parchi e spiagge pubbliche rimarranno chiusi fino a nuovo avviso per prevenire assembramenti. I trasporti pubblici, ha detto il capo del governo, saranno autorizzati a lavorare fino a mezzanotte dalle 4:00 del mattino, mentre i negozi che potranno abbassare le saracinesche alle 21:00 invece che alle attuali 18:00. Il primo ministro ha detto che queste riaperture coinvolgono una forza lavoro di circa 3,5 milioni di cittadini gravemente colpiti dalle conseguenze della pandemia. (Cae)