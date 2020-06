Confindustria: Fontana, solidarietà a Bonometti, necessario abbassare i toni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Marco Bonometti e ferma condanna per queste azioni vili e intimidatorie". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta in una nota la notizia della decisione di 'mettere sotto scorta' il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, dopo che gli sono state recapitate buste contenenti dei proiettili. "Purtroppo, quando tempo fa ho detto che il clima stava diventando pericoloso - conclude Fontana - sono stato facile profeta. Voglio comunque continuare a sperare nel buon senso delle persone e guardare a un futuro caratterizzato da più serenità e meno astio. Perché ciò avvenga, è necessario innanzitutto abbassare anche la violenza di certi toni". (Com)