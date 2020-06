Confindustria: solidarietà a presidente Bonometti, stemperare clima di odio verso impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Lombardia esprime in una nota "la massima solidarietà e vicinanza al Presidente Marco Bonometti per le minacce ricevute". "Confindustria Lombardia - si legge nella nota - si è prodigata fin dal principio dell’emergenza per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sostenendo e promuovendo il protocollo siglato da tutte le parti sociali a livello nazionale affinché le aziende potessero continuare a lavorare garantendo il massimo rispetto delle norme anti-Covid e invitando tutte quelle imprese che non fossero state in grado di rispettare tale regolamentazione a interrompere le attività. Confindustria Lombardia, inoltre, si è sempre adoperata affinché fossero garantite le attività essenziali, la cui chiusura avrebbe compromesso l’approvvigionamento di beni e strumenti fondamentali ad assicurare la salute di tutti i cittadini". "Le recenti vicende di cronaca confermano la presenza di un clima di odio verso l’impresa e gli imprenditori, alimentato da importanti attori del dibattito pubblico nazionale" conclude Confindustria nella nota, auspicando "un rasserenamento dei toni e il riconoscimento dell’impresa come attore fondamentale per la tenuta sociale del Paese e la creazione di benessere e ricchezza".(Com)