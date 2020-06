Lombardia: Rizzoli, da Cnh a Corneliani non lasciamo soli i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione in prima linea per aiutare i lavoratori che stanno vivendo crisi occupazionali, anche e soprattutto nella Fase 2 del post emergenza Coronavirus. In particolare, a Pregnana Milanese, i lavori in corso con azienda e sindacati sulla riorganizzazione dello stabilimento Cnh - Fpt Industrial, vede coinvolti quasi 250 lavoratori. A Milano salvaguardati 55 lavoratori del call center Almaviva grazie ad accordo tra Regione, Ministero del Lavoro, Covisian, committente Sky Italia e sindacati. A Mantova convocate parti sociali, azienda e istituzioni del territorio per affrontare la crisi Corneliani che coinvolge in Lombardia quasi 600 lavoratori e oltre 1.000 complessivamente. "Regione Lombardia c'è e non vuole lasciare soli i lavoratori in questo difficile momento storico: stiamo presidiando molte situazioni di crisi" ha dichiarato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli, intervenendo sulle tre azioni di contrasto alle crisi affrontate nella giornata di ieri. "Come Regione siamo presenti su tutti i fronti" ha ribadito Rizzoli, aggiungendo: "Su CNH a Pregnana Milanese oggi c'è un appuntamento importante: abbiamo lavorato insieme ad azienda e sindacati sulla reindustrializzazione del sito produttivo dando la nostra piena disponibilità ad incontrare in tempi brevi i soggetti interessati con l`obiettivo di salvaguardare il maggior numero dei posti di lavoro e gli assets aziendali più preziosi. Prossimo incontro di verifica entro luglio". (segue) (Com)