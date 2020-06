India: sciami di locuste invadono città di Gurugram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sciami di locuste del deserto hanno invaso oggi la città indiana di Gurugram, nello stato federato dell’Haryana. Le autorità, riferisce la stampa locale, hanno chiesto agli abitanti di tenere chiuse porte e finestre e di sbattere pentole e utensili per allontanare gli insetti. Gli sciami, riferisce il quotidiano “The Times of India”, si espandono per circa due chilometri e si muovono da ovest verso est. Già a maggio l’India ha dovuto fare fronte a invasioni di locuste, con conseguenze devastanti per i raccolti, che hanno colpito lo stato di Rajasthan, per poi raggiungere gli stati di Punjab, Gujarat, Maharashtra e Madhya Pradesh.(Inn)