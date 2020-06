Made in Italy: Abruzzo partecipa a campagna Coldiretti “Ripartiamo con un fiore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripartiamo con un fiore" la campagna a livello nazionale promossa da Coldiretti e che a livello nazionale per richiamare l'attenzione sulla crisi che sta attraversando il settore che ha già prodotto un crack da oltre1,5 miliardi e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro per il settore delle piante e dei fiori Made in Italy e che ha portato in piazza il grido di dolore degli operatori che con fiori e fronde hanno realizzato decorazioni artistiche in piazze, strade, panchine, statue, fontane e scalinate ma anche gondole e le tradizionali botticelle romane, per ribadire la voglia di resistere e ripartire per continuare a garantire ai consumatori il meglio della produzione Madein Italy. Anche l'Abruzzo coinvolto con due centri: a Pescara, in Piazza della Rinascita (comunemente nota come Piazza Salotto) un carro straripante di gerbere e di garofani ha fatto capolino dalle 8.00 di mattina attirando la curiosità dei primi passanti e di tanti ciclisti che si sono soffermati a cogliere uno stelo o a fare un selfie attirati dalla insolita presenza di fiori e di verde; ad Avezzano, la decorazione floreale è stata invece realizzata in piazza Risorgimento, a forma di struttura circolare situata su un percorso verde a simboleggiare idealmente il senso della "rinascita" attestata dai fiori secchi e freschi utilizzati per la composizione. "Con la crisi generata dal Covid 19 ha provocato il crollo del fatturato e stravolto i bilanci delle aziende, le opere floreali per l'iniziativa "Ripartiamo con un fiore" rappresentano – sottolinea la Coldiretti – la richiesta di aiuto un settore strategico per l'economia, il lavoro e la qualità della vita messo a rischio prima dalla concorrenza sleale di importazioni dall'estero e adesso dal crollo delle vendite causato dalla pandemia con il record storico negativo di miliardi piante e fiori mandati al macero. (segue) (Gru)