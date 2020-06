Pd: D'Elia eletta portavoce Conferenza donne democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea nazionale della Conferenza delle donne democrartiche ha eletto Cecilia D'Elia come portavoce con 97 voti. Titti Di Salvo ha ottenuto 32 voti. D'Elia è nata a Potenza, ha una laurea in Filosofia, è sposata con due figli, da sempre è grande appassionata di politica tanto da militare fin da giovanissima nelle file del centrosinistra. Ha ricoperto diversi incarichi nelle istituzioni, facendo parte della giunta con Veltroni sindaco ed è stata vicepresidente della provincia di Roma con Zingaretti presidente. Da sempre al fianco delle donne nel riconoscimento dei loro diritti, è tra le fondatrici di “Se non ora quando” e ha dedicato al tema i libri "Nina e diritti delle donne" e, con Giorgia Serughetti, "Libere Tutte". È anche tra le animatrici del blog femministerie, un luogo di incontro, di riflessione e approfondimento delle tematiche femminili. (Rin)