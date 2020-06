Russia-Francia: Macron accetta invito per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che si recherà in visita in Russia su invito dell'omologo Vladimir Putin. L'invito di Putin a Macron è stato rivolto durante la videoconferenza avuta dai due presidenti ieri, nella quale sono stati toccati diversi temi come in particolare l'agenda per la sicurezza dell'Europa. "Il dialogo di fiducia avviato con il presidente Putin a Fort de Bregancon continua. La sicurezza in Europa, in conflitti regionali, il clima, incluso lo scioglimento del permafrost nell'Artico sono stati temi di confronto. Stiamo andando avanti e andrò in Russia presto", ha dichiarato Macron scrivendo oggi su Twitter. Secondo quanto scritto ieri dalla stampa russa, la visita di Macron in Russia potrebbe avvenire verso la fine dell'estate. Il presidente francese ha anche detto che avrebbe voluto essere presente alla parata della Vittoria lo scorso 24 giugno a Mosca. (Frp)