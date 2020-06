Migranti: Meloni, sanatoria incentiva traffico esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Facebook interviene sulla sanatoria dei migranti. "Ci vuole veramente coraggio a definire complice dei caporali chi è contro la scandalosa sanatoria per clandestini voluta dal ministro Bellanova e dal governo - afferma -. Una legge che non aiuta in alcun modo l'agricoltura, non combatte il caporalato e che incentiva solo il traffico di esseri umani: chi ha acconsentito a questa legge è complice degli scafisti. Per questo Fratelli d'Italia, fieramente e convintamente, la combatterà fino alla fine". (Rin)