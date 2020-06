Roma: bimbo con app segnala veicoli rubati, Raggi lo incontra e premia in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, oggi ha incontrato Dimitriy, un bimbo di 10 anni che insieme al papà ha segnalato quasi 200 veicoli rubati grazie all'uso di un'applicazione. In un post su Facebook Raggi spiega: "La Polizia locale di Roma Capitale ha un nuovo piccolo collaboratore. Si chiama Dimitriy, ha 10 anni, e insieme al papà ha segnalato quasi 200 veicoli rubati. Dimitriy utilizza un’app in cui inserisce la targa del veicolo sospetto; se il motorino o la macchina risultano rubati manda la segnalazione alla Polizia. Grazie al suo aiuto, gli agenti hanno potuto restituire diversi mezzi ai legittimi proprietari. Un grande lavoro che impegna e diverte Dimitriy durante le sue passeggiate quotidiane. Per questo ho voluto incontrarlo insieme al comandate della Polizia locale, Antonio Di Maggio, per ringraziarlo e farmi raccontare da lui esattamente cosa fa. Gli abbiamo regalato diversi gadget - conclude Raggi - e lo abbiamo premiato con un attestato che lo rende a tutti gli effetti un piccolo agente con un grande spirito civico". (Rer)