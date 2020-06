Roma: Raggi inaugura parco dedicato a Vittime razzismo a Dragoncello nel Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Virginia Raggi, sindaco di Roma, e dell'assessore capitolino all'Ambiente Laura Fiorini, il parco dedicato alle Vittime del razzismo in uno spazio verde nella zona di Dragoncello nel Municipio X di Roma. Lo spazio è dotato di un'area attrezzata con giochi per bimbi, era pronto da tempo ma, per via dell'emergenza sanitaria aveva subito uno stop forzato. "Abbiamo puntato tanto sulla cura delle aree verdi - ha spiegato Raggi - e sulla cura delle aree giochi che all'inizio della nostra legislatura vedeva investimenti zero. Oggi possiamo dire che abbiamo investito oltre 4 milioni di euro e in questo momento è in corso una gara per 3 milioni di euro, somma che servirà per la sistemazione di molte aree giochi. Investiamo sul verde, ripartiamo dal verde, prendendoci cura di questi spazi; il lavoro è lungo ma per noi è fondamentale". (segue) (Com)