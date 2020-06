Roma: Raggi inaugura parco dedicato a Vittime razzismo a Dragoncello nel Municipio X (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grazie alla sindaca Raggi - ha affermato l'assessore all'Ambiente e alla sicurezza del Municipio X, Alessandro Ieva- che su questo territorio di 150 chilometri quadrati sta investendo moltissimo. È un piacere accoglierla qui per l'inaugurazione di questa area ludica attesa da tempo dai cittadini. Finalmente i bambini di questo quartiere avranno un nuovo spazio su cui giocare. Ringrazio anche l'assessore Laura Fiorini e il Dipartimento tutela ambientale per il lavoro di sinergia svolto con la nostra amministrazione. Stiamo investendo nel Municipio X oltre 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dei parchi e per realizzarne nuovi. Vedremo, a breve, la nascita di playground e giochi inclusivi in tutto il territorio ed inoltre sono in corso i lavori per la realizzazione dello Skate park e del pum truk. Il percorso è avanzato - ha concluso - e, a proposito di Dragoncello, il Consiglio municipale ha approvato un atto con il quale si intende valorizzare l'area archeologica di questo quartiere. Dragoncello ha bisogno di tanto altro ma il percorso è avviato". (Com)