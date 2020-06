Irlanda: leader del partito Fianna Fail Martin eletto premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito repubblicano irlandese (Fianna Fail), Micheal Martin, è stato eletto come nuovo primo ministro dell'Irlanda. E' quanto si apprende dalla stampa locale, che dà notizia dell'esito del voto di oggi da parte del parlamento di Dublino dopo il via libera ieri sera all'accordo di coalizione tra tre partiti politici: Fianna Fail, Fine Gael e I Verdi. L'elezione di Martin come capo del governo irlandese è avvenuta con 93 voti in favore e 63 contrari. A giugno il Fianna Fail, il Fine Gael e i Verdi hanno accelerato i loro contatti per la formazione di un nuovo governo di coalizione, dopo più di quattro mesi di stallo. L'Irlanda è stata in una fase di stallo politico, con la transizione guidata dal premier uscente Leo Vardakar (esponente del Fine Gael) dopo le elezioni dell'8 febbraio scorso, il cui risultato ha spinto per la prima volta a dover trovare un accordo di coalizione i partiti Fianna Fail e Fine Gael, tradizionalmente alternatisi al potere negli ultimi decenni. (Rel)