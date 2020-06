Ferrovie: Mit, affidato a Cociv riavvio cantiere nodo di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato ieri il contratto che affida al Consorzio Cociv (General contractor dei lavori del Terzo Valico dei Giovi) il riavvio dei cantieri per il completamento delle opere civili delle gallerie Colombo, San Tommaso e Polcevera del nodo ferroviario di Genova, per un importo dei lavori di 120 milioni di euro e 30 mesi di durata. Lo annuncia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota. "E' un risultato che consentirà in tempi brevissimi (entro luglio) la ripresa progressiva dei lavori delle gallerie, parzialmente realizzati dai precedenti appaltatori. E saremo sul posto per l'inaugurazione di questo importante cantiere insieme all'ad di Rfi Maurizio Gentile e al commissario del Terzo Valico Calogero Mauceri - dichiara il ministro Paola De Micheli -. Li ringrazio entrambi per la professionalità e la serietà con i quali hanno portato avanti questo impegno" Il potenziamento infrastrutturale del Nodo di Genova, sottolinea il Mit, rientra nell'ambito del Progetto Unico che assicura il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto di Genova grazie alla Legge 55/19 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019 che ha permesso l'unificazione dei Progetti del Terzo Valico, Potenziamento Nodo di Genova e scalo di Genova Campasso, per un valore complessivo, interamente finanziati, di 6.853 milioni di euro". (segue) (com)