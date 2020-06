5G: Pisano, importante informarsi e capire le opportunità che può dare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima cosa da fare davanti a una nuova tecnologia è “quella di informarsi da fonti corrette e indipendenti. Oggi abbiamo a disposizione degli studi che non evidenziano effetti negativi del 5G, quindi all’interno del comitato 'Banda Ultralarga' insieme alle Regioni, abbiamo pensato di aiutare i Comuni ad informarsi e di dare queste informazioni ai sindaci in modo tale che possano analizzare, studiare e informare la propria popolazione in modo certo”. Lo ha detto a Progress, su Sky Tg24, il ministro per l'Innovazione digitale Paola Pisano. “Quando si è davanti a una nuova tecnologia – ha aggiunto - l’informazione è importante, così come è importante capire le opportunità che una nuova tecnologia può dare al nostro Paese in termini di nuovi servizi, di nuovi posti di lavoro e di aumento dell’indotto, quindi di nuove aziende. Però non bisogna mai dimenticare la sicurezza, l’interesse della sicurezza del nostro Paese a livello europeo e la privacy dei cittadini, Tutti questi ingredienti sono fondamentali quando si giudica una nuova tecnologia".(com)