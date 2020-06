Libano: ministro Interno, finanziamenti stranieri dietro proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì, il ministro successivo Mohammed Fahmi ha dichiarato che lLe autorità libanesi dispongono di "informazioni certe e confermate su interferenze straniere e sostegno finanziario alla base degli atti di vandalismo" nel paese a causa della crisi economica. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Mohammed Fahmi, sunnita indipendente, in un'intervista rilasciata all'emittente "Al Manar", vicina al movimento sciita Hezbollah. La "corruzione" di coloro che manifestano ha "risparmiato un grave disastro". "Non hanno speso tutte le somme di denaro ricevute dai finanziatori per innescare incidenti di sicurezza", ha spiegato il ministro. Inoltre, il ministro dell'Interno ha sottolineato che "gli incidenti che stanno accadendo in Siria, a Idlib, potrebbero portare a un nuovo esodo siriano verso il Libano, con la possibilità che i membri dello Stato islamico si infiltrino tra loro con l'obiettivo di innescare incidenti nel paese". (Lib)