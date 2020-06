Ustica: Fico, da Camera e Sanato portale unico su commissioni inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità su Ustica "dobbiamo chiederla innanzitutto a noi stessi. Questo significa continuare a lavorare incessantemente sulla desecretazione e digitalizzazione degli atti e cercare di comprendere come fare un lavoro diplomatico affinché gli stati coinvolti, la Francia e gli Stati Uniti, ci diano risposte più profonde alle rogatorie internazionali. Su questo non c'è ombra di dubbio, però, siccome anche da parte di pezzi dello Stato italiano in questi quaranta anni ci sono stati depistaggi e insabbiamenti, dobbiamo fare anche verità su noi stessi per chiedere verità e giustizia agli altri. È un processo complesso che arriverà a termine". Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Camera Roberto Fico parlando del quarantesimo anniversario della strage di Ustica. "Camera e Senato - ha continuato Fico - dovranno fare un portale unico sulle commissioni d'inchiesta dove riversare tutti gli atti digitalizzati e dove saranno consultabili da tutti. La Camera l'ha già fatto e continueremo anche con il Senato su questa strada". (Rin)