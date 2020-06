Roma: Figliomeni (Fd'I), servono pene più severe contro barbarie su animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'impiccagione del cagnolino avvenuta nella zona di Roma est "il Parlamento deve accelerare l'approvazione di una legge che aggravi sensibilmente le pene nei confronti di chi si macchia di questi crimini contro i nostri amici a quattro zampe dimostrando una elevata pericolosità sociale". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Ringrazio lo studio legale Giustizianimale, fondato dalle colleghe avvocatesse Giada Bernardi, Aurora Loprete e dal consulente Gregorio Ercoli, che su mandato dell'associazione 'Zampe che danno una mano onlus' e altre associazioni animaliste ha presentato una querela per chiedere la punizione contro il responsabile di questo gesto efferato che dimostra una particolare crudeltà. Insieme all'amica Giada - aggiunge Figliomeni - e a tutte le altre volontarie e rappresentanti delle associazioni che hanno a cuore il benessere degli animali, mi farò promotore di una forte iniziativa presso le istituzioni scolastiche al fine di sensibilizzare e potenziare, tramite le giovani generazioni, la cultura di un maggior rispetto verso gli animali. Parallelamente - conclude - solleciteremo i nostri parlamentari affinché si giunga presto ad un sensibile aggravamento delle pene che attualmente rappresentano un insulto per la società moderna". (Com)