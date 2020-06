Roma: controlli dei Carabinieri ai ballatoi in via Giolitti, due commercianti multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controllo straordinario dei Carabinieri ieri nel quartiere Esquilino di Roma e in particolare lungo i cosiddetti ballatoi di via Giovanni Giolitti e vie limitrofe. Due nigeriani, gestori di due attività commerciali, un minimarket in via Alfredo Cappellini e un barbiere in via Filippo Turati, sono stati sanzionati per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Multati, con ammende da 400 euro, anche 5 clienti, tutti nigeriani, che attendevano il loro turno all’interno del locale non rispettando le norme del distanziamento sociale. I due esercizi commerciali sono stati chiusi per 5 giorni. Nel corso delle attività, i Carabinieri della compagnia Roma piazza Dante hanno identificato e controllato in totale 32 persone e elevato sanzioni amministrative per un totale di 2.800 euro. (Rer)