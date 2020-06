Vitalizi: Di Maio, altra ferita al paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha osservato che anche oggi ci sono "dichiarazioni e interviste di ex parlamentari che rivendicano il diritto, e la necessità, di riavere il vitalizio" e "c’è anche chi vorrebbe gli arretrati e magari pensa di chiedere gli interessi". Secondo quanto scritto da Di Maio su Facebook, "tra questi ci sono ex parlamentari che nella loro storia politica hanno più volte cambiato casacca, saltando da una parte all’altra con estrema semplicità. Ce ne sono alcuni - ha detto il ministro - che sono stati in parlamento per pochi giorni. Poi ci sono quelli che adesso con 'soli 3000 euro al mese' dicono di avere difficoltà economiche. La politica è passione, impegno, dedizione. Fare politica significa servire il proprio Paese, il proprio popolo. Nel corso degli anni invece c’è stato chi ha pensato solamente a guadagnare dalla politica. A trarne benefici e fare profitti", ha affermato. Secondo Di Maio, si tratta di "una politica abituata a privilegi inauditi che pian piano, una volta arrivati al governo, abbiamo eliminato. Per equità, per evitare ingiustizie sociali. Oggi, alla luce di una crisi senza precedenti che sta segnando la nostra vita, i rappresentanti delle istituzioni devono dare il buon esempio. E tra questi anche gli ex parlamentari. Pure loro dovrebbero avere la sensibilità politica e l’attaccamento alla propria Nazione. Mentre invece hanno dimostrato di essere solamente attaccati ai soldi. Peccato, perché hanno ancora una volta ferito un Paese che per anni ha sofferto per le negligenze della politica e oggi subisce gli effetti del coronavirus", ha concluso.(Res)