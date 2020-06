Frosinone: operazione antidroga a Sora, 4 ordinanze di custodia cautelare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione, denominata “Le due valli” in riferimento all’area geografica in cui operava il sodalizio criminale ha richiesto l’impiego trenta militari della compagnia dei Carabinieri di Sora. Il gruppo era ben organizzato: il territorio era stato suddiviso per settori e aree, la droga veniva smerciata a seconda della sua natura in determinati luoghi e a prezzi concorrenziali. In questo modo il sodalizio criminale era diventato un punto di riferimento per gli assuntori nei comuni della Valle di Comino (Alvito, Atina, Gallinaro, Villa Latina, San Donato Valle di Comino e Casalvieri) e del Liri (Fontana Liri, Strangolagalli, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano ed Arpino). La presenza del gruppo era tanto radicata nei territori che diversi giovani, anche in via disinteressata, collaboravano con gli spacciatori avvertendoli del passaggio e dei controlli delle forze dell’ordine. La droga proveniva sia dalla Campania che dalla Capitale ed era nascosta in aperta campagna. Gli spacciatori comunicavano tra loro in codice e utilizzando schede telefoniche con intestatari fittizi, ma anche cambiando in continuazione il luogo d’incontro con i clienti, anche all’ultimo minuto, e utilizzando mezzi per gli spostamenti e social network per le comunicazioni sempre diversi. In molti casi la droga veniva ceduta a credito non sono mancate minacce ed episodi di violenza verso i debitori insolventi. Nel corso delle indagini i Carabinieri sono riusciti in più occasioni a individuare i nascondigli dello stupefacente arrestando durante l’attività cinque persone, denunciandone 14 di cui 6 albanesi, e segnalandone 23 come assuntori. In più occasioni era già stata sequestrata droga e denaro(Rer)