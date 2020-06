Corruzione: a Milano presidio Lega, vogliamo chiarezza su Atm, sindaco Sala riferisca in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo striscione "Atm, Milano vuole la verità" la Lega ha organizzato un presidio per chiedere "chiarezza e trasparenza" in merito al presunto giro di tangenti e gare d'appalto truccate per lavori della metropolitana al centro dell'inchiesta "Subway" della Procura di Milano. "Vogliamo solo chiarezza e trasparenza - ha dichiarato l'assessore alla politiche sociali e commissario provinciale della Lega, Stefano Bolognini - leggiamo sui giornali di arresti e di un sistema di tangenti all'interno di Atm, che è un'azienda importante e strategica di Milano. Leggiamo di un sistema di tangenti che va a discapito della sicurezza dei milanesi e della qualità del servizio, una cosa che Milano non può sopportare". "Chiediamo al sindaco di Milano di riunire dopo quattro mesi il consiglio comunale e di venire a riferire ai consiglieri e ai milanesi che cosa sta succedendo in Atm - ha aggiunto Bolognini - non può fare finta che il problema non ci sia". Al presidio era presenta anche l'europarlamentare e consigliere comunale Silvia Sardone: "In una situazione del genere ci saremmo aspettati dal sindaco Sala parole di chiarezza - ha detto Sardone - invece sembra scoprire adesso che i dirigenti si devono ruotare proprio per evitare fenomeni di corruzione, vorrei un sindaco che in qualche modo possa prevedere certi fenomeni e mettere in atto l'abc per evitarli. Per anni la gente avrebbe intascato tangenti senza che i vertici si accorgessero di nulla? Mi sembra un po' impossibile". Il consigliere regionale e comunale della Lega Massimiliano Bastoni ha poi annunciato al presidio che, come Lega: "lunedì chiederemo una commissione d'indagine su Atm". All'iniziativa erano presenti anche il consigliere regionale della Lega Gianmarco Senna e Claudio Morgillo, segretario regionale Ugl, che ha dichiarato: "Quello che sta succedendo in Atm è inammissibile. L'Atm è dei lavoratori, la parte sana dell'azienda sono i lavoratori".(Rem)