Digitale: Pisano, 8 milioni di italiani hanno spid

- In questo momento "stiamo spingendo l'identità digitale, quindi spid, per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione perché è più sicuro e più semplice per i cittadini. Stiamo continuando a lavorare per semplificare le procedure per ottenere spid. Inoltre, stiamo puntando molto sull'applicazione 'Io', nella quale stiamo facendo convergere tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione. Non è giusto che il cittadino vada in cerca dei servizi nel web o nei vari sportelli fisici, ma è giusto che sia la pubblica amministrazione ad andare dal cittadino con un'unica applicazione". Lo ha detto a Progress, su Sky Tg24, il ministro per l'innovazione digitale Paola Pisano. "Ad oggi - ha aggiunto Pisano - otto milioni di italiani hanno l'identità digitale, con un'accelerazione nelle ultime settimane. Questa settimana duecentomila cittadini hanno richiesto spid, per cui il progetto sta andando bene". (Rin)