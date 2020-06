Roma: controlli straordinari della Polizia a Porta Maggiore, un arresto e due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli straordinari della Polizia a Porta Maggiore. Giovedì scorso durante un servizio ai giardini di piazza Nuccitelli, che ha visto il riacutizzarsi di criticità dovute allo spaccio di sostanze stupefacenti e al disturbo della quiete pubblica, gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, hanno identificato 35 persone di cui 11 extracomunitari. Un gambiano è stato arrestato poiché trovato in possesso di cocaina e marijuana oltre a denaro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Denunciati, invece, un gambiano ed un senegalese sempre per reati inerenti gli stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 22 grammi di marijuana e 0,4 di cocaina. (Rer)