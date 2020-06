Milano: aggrediscono due ragazzi per rubare i cellulari, tre arresti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri, con l'ausilio della Polizia, hanno arrestato per rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale tre sudamericani di 18, 23 e 24 anni, tutti con precedenti. Alle ore 02:30 in via Giacosa a Milano i tre avvicinavano un ragazzo di 23 anni ed un 22enne che era in sua compagnia. Dopo aver colpito il primo con un pugno al volto ed il secondo con un coltello alla mano rubavano loro i telefoni cellulari, per poi darsi alla fuga venendo bloccati dagli agenti subito dopo. I tre hanno opposto resistenza, divincolandosi e colpendo i militari con dei pugni. La refurtiva veniva recuperata e riconsegnata alle vittime, una delle quali è stata medicata sul posto da personale del 118, rifiutando il trasporto in ospedale. I tre giovani sono stati trasferiti a San Vittore. (Com)