Islanda: oggi urne aperte per le elezioni presidenziali

- Urne aperte fino alle ore 22 di questa sera in Islanda per le elezioni presidenziali. Il favorito è il presidente uscente Gudni Johannesson che dovrebbe assicurarsi senza problemi un secondo mandato. L'Islanda è il secondo paese europeo a recarsi alle urne dall'inizio della pandemia del coronavirus, dopo la Serbia, mentre domani sarà il turno della Polonia sempre per le presidenziali e della Francia per le elezioni comunali. Il presidente uscente Johannesson è un candidato indipendente e, prima di assumere il ruolo di capo dello Stato nel 2016, è stato un professore di storia. A sfidarlo nel voto di oggi si presenta un esponente del centro-destra, Gudmundur Franklin Jonsson, che tuttavia secondo i sondaggi non avrebbe alcuna possibilità di insidiare la riconferma di Johannesson. Il presidente della Repubblica in Islanda non ha reali poteri esecutivi che spettano invece al primo ministro, attualmente Katrin Jakobsdottir.(Sts)