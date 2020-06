Roma: rapina a mano armata un supermercato, tradito dal cappello da baseball

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armato di pistola ha fatto irruzione in un supermercato e ha costretto una commessa a consegnare l'incasso. A tradirlo però è stato un cappello da baseball. La rapina è avvenuta nel quartiere Don Bosco di Roma e sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti che hanno fornito la targa parziale della macchina con cui il rapinatore era scappato, e hanno dato il via alle indagini. Dopo qualche giorno il ladro è stato fermato in via Gaio Melisso e nell'auto, in un baule, aveva lasciato il cappello da baseball usato durante la rapina. La Polizia quindi ha perquisito l'abitazione dell'uomo e ha trovato anche gli indumenti utilizzati e la pistola marca Beretta insieme a due caricatori uno dei quali rifornito con una pallottola, risultata provento furto e denunciata nel 2015 presso la stazione dei Carabinieri di Grosseto. Il rapinatore, romano di 28 anni, è stato arrestato per il reato di detenzione abusiva di armi e denunciato per rapina e ricettazione. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli. (Rer)