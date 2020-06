Cuneo: Cherasco, domani la gara valida per il 29° Aci Golf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 28 giugno, presso il Golf Club di Cherasco (via Fraschetta, 8), provincia di Cuneo, dove nel 1992 ha preso il via il circuito diventato ormai un classico del panorama golfistico italiano, è in programma la gara di selezione del 29° ACIgolf, valevole per il campionato italiano dei soci Aci, organizzata dall’Automobile Club Cuneo. Al termine della manifestazione di assegnerà anche il terzo “Memorial Brunello Olivero” al socio del club provinciale che si classificherà 1° lordo. Per ricevere informazioni sulla gara, aperta esclusivamente ai soci Aci (minorenni compresi), è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031. Per iscrizioni scrivere a info@golfcherasco.com. Ulteriori informazioni e dettagli su www.aci.it – sezione ‘ACI per lo sport’. Il 20 giugno al Gardagolf di Soiano del lago in provincia di Brescia, in ritardo rispetto alla consueta calendarizzazione per via dell’emergenza Covid-19, ha preso il via la 29a edizione di ACIgolf, il campionato italiano di golf dei soci dell’Automobile Club d’Italia. Anche quest’anno i soci Aci appassionati di questo sport avranno l’opportunità di cimentarsi su numerosi campi italiani per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla finale a loro riservata che quest’anno si svolgerà a Tenerife (Golf Las Americas) dal 19 al 26 ottobre. (segue) (Rpi)