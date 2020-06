Ustica: Taverna (M5s), nessun colpevole dopo 40 anni, vergogna insopportabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) scrive su Facebook: "Oggi, a 40 anni dalla strage di Ustica del 27 giugno 1980 durante la quale morirono 81 persone, non esistono ancora colpevoli. Non conosciamo la verità su quell'aereo partito da Bologna e mai arrivato a destinazione. Nella nostra storia non può rimanere questa macchia di vergogna, insopportabile per tutti, soprattutto per le famiglie delle vittime alle quali va tutta la mia vicinanza". (Rin)