Coronavirus: chiuso altro ristorante a Fiumicino, positivo il titolare

- La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di un secondo ristorante a Fiumicino, a causa della positività del titolare di entrambi i locali. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Lazio, sulla pagina Facebook "Salute Lazio", precisando che "dei 400 tamponi eseguiti ieri al drive in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi: 2 titolari del locale, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani. Continua l'indagine epidemiologica e l'esecuzione dei tamponi drive in a Casal Bernocchi. Si raccomanda - si legge ancora nel post - a tutti i titolari di ristoranti di conservare i contatti degli avventori per facilitare le operazioni di contact tracing qualora si rendessero necessarie ed evitare pesanti sanzioni". (Rer)