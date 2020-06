Camera: lunedì audizioni su commissione per italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 29 giugno, alle ore 14.30, presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari, il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema paese della Commissione Esteri svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti istituzione di una commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero: Giuseppe Della Noce, direttore dell'Agenzia internazionale stampa estero (Aise), Giangi Cretti, presidente della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (Fusie), Goffredo Morgia, direttore responsabile dell'agenzia di stampa Inform e di rappresentanti di enti gestori. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare.(com)