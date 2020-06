Afghanistan: ministero Esteri russo, da intelligence Usa notizie false per minare processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le voci circolate nelle scorse ore sui media degli Stati Uniti, citando fonti dell'intelligence di Washington, secondo cui la Russia avrebbe chiesto l'uccisione di militari statunitensi da parte dei Talebani in Afghanistan "sono ancora un'altra notizia falsa" tesa a far saltare il processo di pace nel paese dell'Asia centrale. Lo ha dichiarato un rappresentante del ministero degli Esteri della Russia commentando l'articolo pubblicato ieri dal quotidiano Usa "The New York Times". "Abbiamo notato ancora un altra notizia falsa, pubblicata nei media dall'intelligence Usa, sul presunto coinvolgimento dell'intelligence russa nell'uccisione di truppe Usa in Afghanistan", afferma il rappresentante del ministero degli Esteri russo, come riportato dall'agenzia di stampa "Sputnik", denunciando la "scarsa capacità intellettuale dello staff di propaganda dell'intelligence Usa" che non arriva come una sorpresa visto il "fallimento nei 20 anni di guerra in Afghanistan". Mosca accusa inoltre l'intelligence di Washington di aver istituito una rete di legami in Afghanistan per ottenere guadagni illegali. "Non vogliono perdere queste fonti di guadagno illegali", ha dichiarato il rappresentante del ministero degli Esteri russo accusando gli Usa di voler far naufragare i colloqui di pace tra Kabul e i Talebani. (segue) (Rum)