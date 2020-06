Viabilità: Raggi, a Roma attraversamenti pedonali più sicuri con interventi in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma arrivano nuovi semafori e attraversamenti pedonali più sicuri. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, ricorda: "Abbiamo approvato un nuovo piano di interventi da 3,4 milioni di euro che si aggiungono ai 3,2 milioni già impegnati lo scorso anno. Parliamo di oltre 6 milioni di euro per rinnovare e potenziare la rete semaforica capitolina da qui al 2022. I lavori per la ristrutturazione di alcuni impianti, come a Porta Portese, sono già in corso, mentre a settembre apriremo altri piccoli cantieri per installare nuovi semafori e sistemi di illuminazione potenziata presso gli attraversamenti pedonali. Da via Nomentana ad Anagnina, Tuscolana, Colli Portuensi e Trionfale, solo per citare alcune aree. Avremo così - conclude Raggi - più sicurezza per tutti gli utenti della strada e una migliore viabilità, a beneficio di tutti i cittadini". (Rer)