Emirati: coronavirus, con il Vaticano inviati aiuti medici e cibo in Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con il Vaticano, rappresentato dal dipartimento per l'Istruzione, hanno inviato un aereo contenente 15 tonnellate di aiuti medici e alimentari alle persone colpite dalla pandemia nella Repubblica del Perù. Si tratta del primo lotto di aiuti assegnati pari a 40 tonnellate. Lo riferisce l'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma. Questa cooperazione con il Vaticano fa parte del Documento della fraternità umana per la pace e la convivenza mondiale, firmato ad Abu Dhabi dallo sceicco di Al-Azhar e da sua santità papa Francesco, pontefice della Chiesa cattolica. Gli aiuti sono destinati ai bisognosi di Iquitos, in Perù, una città di 400.000 abitanti situata su un tortuoso fiume amazzonico nella fitta giungla amazzonica in Perù. L'iniziativa rappresenta una continuazione degli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per migliorare le capacità del settore sanitario e sostenere i bisognosi in vari paesi del mondo per superare la crisi (Covid 19). (segue) (Res)