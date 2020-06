Emirati: coronavirus, con il Vaticano inviati aiuti medici e cibo in Perù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jassim Saif Al-Shamsi, incaricato d'affari presso l'ambasciata degli Emirati a Lima, ha dichiarato: "L'invio dell'aereo di aiuti oggi in Perù riflette i continui sforzi fatti dagli Emirati per dare una mano a un gran numero di paesi, nella convinzione della saggia leadership degli Emirati Arabi Uniti che la solidarietà internazionale, l'unione degli sforzi e le capacità siano una necessità urgente di fronte a una pandemia pericolosa che minaccia l'umanità intera". Il diplomatico ha aggiunto: "Gli Emirati Arabi Uniti si stringono oggi alla popolazione del Perù, contribuendo alla fornitura di aiuti e prodotti alimentari, riflettendo la forza delle relazioni durature tra i due paesi che risalgono a lunghi periodi di cooperazione costruttiva e accordo a tutti i livelli". Vale la pena notare che gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato finora oltre 995 tonnellate di aiuti in oltre 69 paesi. (Res)