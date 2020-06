Coronavirus: Mattarella a sindaci Lombardia, ruolo decisivo nei giorni più difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni più difficili dell'emergenza coronavirus i sindaci hanno avuto un ruolo decisivo per assicurare i servizi ai cittadini. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al presidente dell'Anci Lombardia, Mauro Guerra. "La Lombardia, uno dei motori trainanti dell’economia e della società italiana, è stata la regione più colpita dalla Covid-19 - ha affermato il capo dello Stato -. Il virus ha spezzato migliaia di vite umane, si è accanito sulla generazione più anziana, ha provocato sofferenze indicibili in tante famiglie. Ci sono stati sindaci tra le vittime del coronavirus: resteranno nel nostro ricordo e in quello delle loro comunità. Non potremo mai cancellare le ferite di questi mesi. Voi tutti siete stati in prima fila e, nei giorni più difficili, avete operato fino allo stremo delle forze per favorire le cure ai malati, per far funzionare i servizi essenziali, per proteggere i più deboli, per assicurare che le necessarie misure di precauzione fossero da tutti rispettate". (segue) (Rin)