Tivoli: ragazza 17enne investita da 28enne alla guida sotto effetto di droga

- Un 28enne, sotto effetto della droga, ha investito una 17enne a Tivoli. L'investimento è avvenuto all'altezza di largo Ugo La Malfa. Il 28enne era a bordo della sua Smart e la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali. La giovane, trasportata all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, non è in pericolo di vita. Il guidatore, sottoposto ai test tossicologici, è risultato positivo alle sostanze stupefacenti e quindi gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per lesioni. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri. (Rer)