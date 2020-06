Messico: rinvenuti 14 cadaveri nello stato di Zacatecas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici cadaveri sono stati rinvenuti ieri nello stato messicano di Zacatecas. Secondo quanto riferisce la stampa locale i corpi, scoperti nel municipio di Fresnillo, una delle città più grandi dello stato, erano avvolti in lenzuola e abbandonati sul ciglio di una strada. Esperti sono al lavoro per determinare le cause della morte. Il livello di violenza nel paese continua a salire, nonostante le misure restrittive imposte per contenere la pandemia del coronavirus. Ieri il responsabile della Sicurezza di Città del Messico, Omar Garcia Harfuch, è stato ferito in un attacco attribuito all'organizzazione criminale Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng). Due agenti della sua scorta sono morti nell’agguato. (Mec)