Giustizia: Carfagna, serve vera riforma e non tifo da curva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una vera riforma della giustizia che sia basata sul dialogo con i magistrati. Lo sostiene la vicepresidente della Camera Mara Carfagna in una lettera pubblicata oggi da "Il Giornale". "Si dovrà pur decidere prima o poi se vogliamo riformare davvero la giustizia – così come il fisco, la scuola, la burocrazia – o usare la crisi del sistema Italia come palcoscenico per le vanità della politica - scrive l'esponente di Forza Italia -. Le antiche denunce sull'uso politico della giustizia, che Forza Italia ha portato avanti per un ventennio, spesso sbeffeggiata e offesa, hanno trovato una plastica dimostrazione nelle frasi contro Matteo Salvini che ricorrono nelle intercettazioni dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara. Ma più oltre è emerso un sistema opaco di promozioni e avanzamenti che fa davvero venire i brividi: non oso immaginare l'effetto di quel do ut des sulle inchieste, sui processi, sulle sentenze pronunciate dai diretti interessati". (segue) (com)