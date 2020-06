Giustizia: Carfagna, serve vera riforma e non tifo da curva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci serve tuttavia una 'Palamaropoli' che demolisca l'intera categoria dei magistrati. Ci serve un cambiamento - osserva Carfagna -. Ci serve meno tifo da curva e più riflessione, anche più dialogo con la gran parte degli ottomila magistrati italiani che fanno il loro dovere, spesso corrono rischi, e hanno letto sconcertati come noi quelle parole e quelle intercettazioni", prosegue la presidente di 'Voce libera'. Personalmente sono stata in prima linea nella denuncia delle inchieste persecutorie aperte per anni contro il fondatore del nostro partito Silvio Berlusconi. Ma ho ben chiara la differenza tra chi strumentalizza queste vicende per visibilità o opportunismo e chi veramente crede nel garantismo e nella giustizia giusta", conclude Carfagna. (com)