Roma: gli offre prestazioni sessuali e lo deruba del Rolex, vittima un 73enne

- Prima si è avvicinata alla vittima con la scusa di chiedergli un lavoro, poi gli ha offerto delle prestazioni sessuali e lo ha derubato del rolex. È accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 in largo Leopoldo Fregoli, in zona Villa Ada, a un 73enne che stava andando verso il suo garage e si trovava su una stradina isolata. La ragazza, descritta dall'uomo come una donna di 25 anni e probabilmente rom, si è avvicinata chiedendo un lavoro, poi ha offerto delle prestazioni sessuali e mentre i due discutevano di un possibile incontro amoroso, la ragazza accarezzando il bracco all'uomo gli ha portato via un orologio rolex e si è messa in fuga. Il 73enne l'ha vista allontanarsi con una complice e non è riuscito a raggiungerle. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Salario che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo, che però non ricorda nè il modello nè il valore del Rolex (Rer)