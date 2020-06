Roma: armati di pistole e coltello tentano rapina a Ostia ma la cassa del negozio è vuota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre uomini sudamericani, due armati di pistola e uno armato di coltello, si sono introdotti nel pomeriggio di ieri in un internet point a Ostia, in via Andreotto Saracini, e hanno minacciato i dipendenti per farsi consegnare i contanti. La rapina però è stata un flop: in cassa non c'era denaro, quindi i tre ladri se la sono data a gambe e ora sono ricercati dalla Polizia. Indagano i poliziotti del commissariato Lido.(Rer)