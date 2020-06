Viabilità: Buschini (Regione Lazio), riaprono strada dei Santi e Flacca a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 29 giugno riaprono al transito la ex Sp 76 dei Santi, in provincia di Frosinone, e la sua prosecuzione ex Sp 125 Ausente, in provincia di Latina, che erano state chiuse a seguito di frane e smottamenti. In una nota il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini spiega: "È una risposta concreta alle richieste venute da sindaci, operatori economici e cittadini del territorio per arterie strategiche che collegano l'entroterra alla stazione ferroviaria di Minturno e al litorale pontino, in una zona nota anche per i suoi stabilimenti termali. In questo modo, proprio i termalisti potranno sfruttare la stagione estiva, che ripartirà il primo luglio, che prima rischiava invece di essere compromessa con pesanti ricadute su tutta l'area, che ha in questa attività una fonte di sostentamento fondamentale. I lavori per la riapertura sono stati eseguiti grazie a una progettazione svolta in house da Astral spa, in sinergia con imprese del posto per un investimento complessivo di 600.000 euro". (segue) (Com)