Viabilità: Buschini (Regione Lazio), riaprono strada dei Santi e Flacca a Frosinone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri interventi riguardano la Sr213 Flacca, nel Comune di Gaeta, che lunedì riaprirà completamente dopo una chiusura parziale a seguito di una frana, avvenuta lo scorso inverno, per un cedimento stradale al km 23+000. "Con un impegno di 300.000 mila euro, anche in questo caso - aggiunge Buschini - sono state ascoltate e accolte tempestivamente le istanze dei cittadini per una viabilità più fluida, in una strada nevralgica per una zona di considerevole importanza paesaggistica, dove si trovano anche molte attività ricettive e commerciali. Sempre sulla Flacca, lunedì termineranno anche i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale tra Sperlonga e Terracina, per un impegno di circa 210.000 euro. Voglio ringraziare - conclude - l'assessore Mauro Alessandri per il costante impegno nel portare avanti interventi così importanti e fondamentali per i territori interessati, per la sicurezza e la qualità di vita degli abitanti, per le attività commerciali e per tutti i cittadini che ogni giorno transitano sulle nostre strade. Infine un ringraziamento ad Astral per la celerità con la quale si sono svolti i lavori". (Com)