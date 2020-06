Ue: Merkel, presidenza tedesca medierà per riconciliare gli interessi dei 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania assume la presidenza di turno dell'Ue in una situazione straordinaria e senza precedenti: il motto scelto da Berlino è "insieme per la ripresa dell'Europa" e "faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo". Lo afferma il cancelliere tedesco Angela Merkel, in un video messaggio in vista dell'inizio della presidenza di turno il primo luglio, diffuso oggi tramite Twitter dal portavoce governativo Steffen Seibert. Nel suo messaggio la Merkel invita a non sottovalutare il coronavirus perché "il rischio è ancora serio", come dimostrato dall'emergere di alcuni focolai che crescono rapidamente, per cui "è un dovere collettivo" rispettare le regole sul distanziamento sociale. Secondo Merkel è inoltre fondamentale "lavorare per approvare il prima possibile il nuovo bilancio dell'Ue e sulle misure per la ripresa economica". (segue) (Geb)