Ue: Merkel, presidenza tedesca medierà per riconciliare gli interessi dei 27 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel individua quindi tre priorità chiave per il futuro dell'Europa: la protezione dell'ambiente, per il raggiungimento della "neutralità climatica" riguardo le emissioni di carbone; i progressi nella digitalizzazione per arrivare ad "una sovranità digitale" in Europa; il rafforzamento della capacità dell'Ue di agire fuori dai suoi confini "per difendere i valori e gli interessi europei". "Il nostro compito sarà quello di agire come un onesto mediatore per il raggiungimento di compromessi e soluzioni tra i paesi membri", osserva il cancelliere tedesco sottolineando lo scopo cruciale di "riconciliare gli interessi dei 27" Stati dell'Ue. Merkel ricorda infine l'importanza dei futuri rapporti tra Ue e Regno Unito dopo la Brexit, la cui definizione tramite i negoziati in corso dovrà essere completata in coincidenza con la fine della presidenza di turno tedesca il 31 dicembre 2020. (Geb)