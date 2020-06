Giustizia: Zanettin (FI), Bonafede guardi esempio tribunale Vicenza nel post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin, avvocato e deputato vicentino e componente della commissione Giustizia di Montecitorio, in una nota afferma: "nel giorno in cui dalle pagine del Dubbio, quotidiano dell'avvocatura italiana, si registra il grido di allarme sulla riapertura dei tribunali nel post Covid, invito il ministro Bonafede a rivolgere il suo sguardo all'esperienza del Tribunale di Vicenza, che già dal 12 maggio è pienamente operativo, consentendo la celebrazione anche di maxi processi, come quello per il crac della banca popolare di Vicenza. Il miracolo è stato reso possibile da una stretta sinergia tra i capi dell'ufficio giudiziario, dottor Rizzo e dottoressa Canova, l'Ordine degli avvocati guidato dall'avvocato Moscatelli, Ulss e amministrazione comunale. Da esperienze come queste il paese può trarre esempio per una autentica ripartenza".(com)