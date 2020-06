Merkel: "La presidenza tedesca del Consiglio Ue medierà per conciliare gli interessi dei 27"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania assume la presidenza di turno dell'Ue in una situazione straordinaria e senza precedenti: il motto scelto da Berlino è "insieme per la ripresa dell'Europa" e "faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo". Lo afferma il cancelliere tedesco Angela Merkel, in un video messaggio in vista dell'inizio della presidenza di turno il primo luglio, diffuso oggi tramite Twitter dal portavoce governativo Steffen Seibert. Nel suo messaggio la Merkel invita a non sottovalutare il coronavirus perché "il rischio è ancora serio", come dimostrato dall'emergere di alcuni focolai che crescono rapidamente, per cui "è un dovere collettivo" rispettare le regole sul distanziamento sociale. Secondo Merkel è inoltre fondamentale "lavorare per approvare il prima possibile il nuovo bilancio dell'Ue e sulle misure per la ripresa economica".Merkel individua quindi tre priorità chiave per il futuro dell'Europa: la protezione dell'ambiente, per il raggiungimento della "neutralità climatica" riguardo le emissioni di carbone; i progressi nella digitalizzazione per arrivare ad "una sovranità digitale" in Europa; il rafforzamento della capacità dell'Ue di agire fuori dai suoi confini "per difendere i valori e gli interessi europei". "Il nostro compito sarà quello di agire come un onesto mediatore per il raggiungimento di compromessi e soluzioni tra i paesi membri", osserva il cancelliere tedesco sottolineando lo scopo cruciale di "riconciliare gli interessi dei 27" Stati dell'Ue. Merkel ricorda infine l'importanza dei futuri rapporti tra Ue e Regno Unito dopo la Brexit, la cui definizione tramite i negoziati in corso dovrà essere completata in coincidenza con la fine della presidenza di turno tedesca il 31 dicembre 2020. (Res)